كأس العالم
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2 - 4
ن م
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يلستين إيجناسيو تيجيدا 58'مانويل نوير 70' (هدف عكسي)
سيرج نابري 10'كاي هافرتيس 73', 85'نيكلاس فولكروج 89'
(ش١ 0-1) (ن م 2-4)

كوستاريكا v ألمانياالنتائج والإحصائيات,