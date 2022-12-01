كأس العالم
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1 - 2
ن م
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Nayef Aguerd 40' (هدف عكسي)
حكيم زيياش 4'يوسف النصيري 23'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

كندا v المغربالنتائج والإحصائيات,