الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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J. Mateta 47', 90' + 2' (جزاء)
جيمي فاردي 21'S. Mavididi 46'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

كريستال بالاس v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,