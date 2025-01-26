الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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R. Esse 85'
بريان مبيومو 66' (جزاء)كيفن شايد 80'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

كريستال بالاس v برينتفوردالنتائج والإحصائيات,