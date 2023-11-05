كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 2
ن م
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كورتني بيكر ريتشاردسون 41'E. Nevitt 54'
ناثانيال مينديز لينغ 89'كونور هوريهاين 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

كرو v ديربي كاونتيالنتائج والإحصائيات,