دوري أبطال آسيا النخبة
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5 - 0
ن م
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آكيهيرو إيناغا 8'دا سيلفا دوس سانتوس لياندرو دامياو 50'Marcinho 60'يو كوباياشي 69'Miki Yamane 88'
(ش١ 1-0) (ن م 5-0)

كاواساكي فرونتالي v جوهور دار التعظيمالنتائج والإحصائيات,