كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 0
ن م
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داني أندرو 7'إلياس كاتشونغا 11'فيجيري أوكينابيرهي 13'G. Ahadme 83'
(ش١ 3-0) (ن م 4-0)

كامبريدج يونايتد v فليتوودالنتائج والإحصائيات,