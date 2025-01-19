الدوري الإيطالي
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4 - 1
ن م
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G. Gaetano 60'سيباستيانو لوبيرتو 65'N. Zortea 80'A. Obert 83'
S. Pierotti 42'
(ش١ 0-1) (ن م 4-1)

كالياري v ليتشيالنتائج والإحصائيات,