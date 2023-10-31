كأس ملك إسبانيا
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2 - 3
ن م
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Ivan Fernandez 22'لولو 95' (جزاء)
Israel Suero 56'Mamadou Traore 101'Sebastian Groenning 103'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 2-3)

كاكيرينو v كاستيلونالنتائج والإحصائيات,