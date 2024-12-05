كأس ملك إسبانيا
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1 - 3
ن م
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A. Merencio 30'
C. Lenglet 83'A. Perez 90' + 2' (هدف عكسي)جوليان ألفاريز 90' + 6'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

كاكيرينو v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,