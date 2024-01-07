كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
ن م
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ألفريدو أورتونو 4'
Sergi Canos 73'خوسيه لويز جايا 106'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 1-2)

كارتاجينا v فالنسياالنتائج والإحصائيات,