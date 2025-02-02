الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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M. Kean 9'A. Gudmundsson 30'
K. De Winter 55'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

فيورنتينا v جنوىالنتائج والإحصائيات,