كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
ن م
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Isra Cano 63'
Abdessamad Ezzalzouli 89'بورخا إيغليسياس 90' + 3'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

فيلانوفينسي v ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,