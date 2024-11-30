الدوري الألماني
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2 - 2
ن م
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J. Njinmah 6'J. Stage 77'
E. Demirovic 20', 85'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

فيردر بريمن v شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,