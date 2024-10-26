الدوري الألماني
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2 - 2
ن م
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مارفين دوسكتش 74'رومانو شميد 90'
V. Boniface 30'F. Agu 77' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

فيردر بريمن v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,