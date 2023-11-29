دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 3
ن م
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Shion Inoue 8'Yoshiki Torikai 43'Jumma Miyazaki 85'
Callum Talbot 5'تولغاي علي أرسلان 59' (جزاء)Marin Jakolis 64'
(ش١ 2-1) (ن م 3-3)

فيتافوريت كوفو v ملبورن سيتيالنتائج والإحصائيات,