دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 1
ن م
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بيتر أوتاكا 17'Getulio 45' + 2'Masahiro Sekiguchi 58'Yoshiki Torikai 89'
Leonardo 50' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

فيتافوريت كوفو v جيجيانغ جرينتاونالنتائج والإحصائيات,