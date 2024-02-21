دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2مجم 1 - 5
ن م
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Kazushi Mitsuhira 88'
Ji-Hyeon Kim 11'Min-Kyu Joo 90' + 4'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

فيتافوريت كوفو v أولسان هيوندايالنتائج والإحصائيات,