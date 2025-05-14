الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
انتهت
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آيوزي بيريز 23', 31'نيكولاس بيبي 45'
(½ 3-0) (انتهت 3-0)

فياريال ضد ليجانيسالنتائج والإحصائيات,