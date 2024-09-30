الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 1
ن م
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N. Pepe 45'T. Barry 84'A. Baena 90' + 7'
F. Silva 47'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

فياريال v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,