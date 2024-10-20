الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
ن م
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S. Comesana 44'
M. Arambarri 87' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

فياريال v خيتافيالنتائج والإحصائيات,