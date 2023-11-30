الدوري الأوروبي
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
Alejandro Baena 29'Santi Comesana 34'خوسي لويس موراليس 47'
Sebastian Palacios 66'Fotis Ioannidis 81'
(ش١ 2-0) (ن م 3-2)

فياريال v باناثينايكوسالنتائج والإحصائيات,