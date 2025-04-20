الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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ساندر بيرجي 20'
T. George 83'بيدرو نيتو 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

فولهام v تشيلسيالنتائج والإحصائيات,