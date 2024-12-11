دوري أبطال أوروبا
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6 - 1
ن م
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A. Popp 6'L. Beerensteyn 65'S. Jonsdottir 68', 85', 89', 90' + 2'
V. Giacinti 56'
(ش١ 1-0) (ن م 6-1)

فولفسبورج v روما للسيداتالنتائج والإحصائيات,