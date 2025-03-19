دوري أبطال أوروبا للسيدات
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1 - 4
ن م
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J. Minge 79'
C. Dijkstra 26' (هدف عكسي)I. Paredes 50'S. Paralluelo 53'S. Schertenleib 88'
(ش١ 0-1) (ن م 1-4)

فولفسبورج v برشلونة للسيداتالنتائج والإحصائيات,