كأس العالم للأندية
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3 - 1
انتهت
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برونو هينريكي 62'دانيلو لويز دا سيلفا 65'W. Yan 83'
بيدرو نيتو 13'
(½ 0-1) (انتهت 3-1)

فلامينجو ضد تشيلسيالنتائج والإحصائيات,