الدوري الأوروبي
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5 - 0
ن م
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Merlin Roehl 24'ماكسيميليان إيغستاين 56'Noah Weisshaupt 69'Chukwubuike Adamu 80'Ritsu Doan 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 5-0)

فرايبورج v TSC Backa Topolaالنتائج والإحصائيات,