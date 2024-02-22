الدوري الأوروبي
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3 - 2مجم 3 - 2
ن م
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Roland Sallai 67', 90' + 2'ميكايل جريجوريتش 99'
David Costa 28'Elye Wahi 45' + 2'
(ش١ 0-2) (ن م 2-2) (و إ 3-2)

فرايبورج v لانسالنتائج والإحصائيات,