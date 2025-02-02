الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
L. Rioja 44'J. Guerra 68'
P. Duran 65'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

فالنسيا v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,