الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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هوجو دورو 44'
روبرت ليفاندوفسكي 45' + 5', 49' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

فالنسيا v برشلونةالنتائج والإحصائيات,