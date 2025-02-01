الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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A. Nasser 14' (جزاء), 83' (جزاء)Y. Marei 90' + 3'
E. Mayhoub 34'A. Khaled 89'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

فاركو v غزل المحلةالنتائج والإحصائيات,