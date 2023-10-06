الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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Walid Farag 41'Saif Thierry 44'
John Ebuka 10'Ahmed Kendouci 19'
(ش١ 2-2) (ن م 2-2)

فاركو v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,