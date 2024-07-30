الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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Ahmed Sherif 1'Shokry Naguib 22'
Fagrie Lakay 39'Ibrahim Blati Toure 45' + 3'
(ش١ 2-2) (ن م 2-2)

فاركو v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,