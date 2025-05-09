الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
انتهت
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G. Kamel 11'A. Sherif 49'
I. Bamba 25'H. Hamdan 90' + 4' (ضربة جزاء)
(½ 1-1) (انتهت 2-2)

فاركو ضد بتروجيتالنتائج والإحصائيات,