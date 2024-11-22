الدوري المصري الممتاز
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4 - 3
ن م
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A. Nasser 35' (جزاء), 44'M. Gehad 85'A. Sherif 89'
A. Kalosha 15'A. Fawzi 81' (جزاء), 90' + 11' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 4-3)

فاركو v إنبيالنتائج والإحصائيات,