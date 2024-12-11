دوري أبطال أوروبا للسيدات
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0 - 6
انتهت
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A. Hegerberg 19'سارة دايبريتز 24'J. Jackmon 34' (هدف عكسي)W. Renard 49'دانييل فان دي دونك 69'يوجيني لي سومر 76'
(½ 0-3) (انتهت 0-6)

غلطة سراي ضد ليون للسيداتالنتائج والإحصائيات,