دوري أبطال أوروبا للسيدات
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1 - 6
انتهت
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A. Staskova 76'
H. Cissoko 7'فالنتينا جياسينتي 24'إيميلي بوسشارد هافي 54'مانويلا جيوجيليانو 59'M. Pandini 84'A. Corelli 87'
(½ 0-2) (انتهت 1-6)

غلطة سراي ضد روما للسيداتالنتائج والإحصائيات,