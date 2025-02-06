الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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A. El Gazar 11'M. Hammouda 81'
M. Helal 40' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

غزل المحلة v مودرن سبورتالنتائج والإحصائيات,