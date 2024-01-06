كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 0
ن م
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جوش وينداس 2'رومين سويرز 38' (هدف عكسي)ليام بالمر 40'M. Wilks 90' + 1'
(ش١ 3-0) (ن م 4-0)

شيفيلد وينزداي v كارديف سيتيالنتائج والإحصائيات,