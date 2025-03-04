دوري أبطال آسيا النخبة
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0 - 1
ن م
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A. Lopes 30'
(ش١ 0-1) (ن م 0-1)

شنغهاي ايست آسيا v يوكوهاما مارينوسالنتائج والإحصائيات,