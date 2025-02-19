دوري أبطال آسيا النخبة
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0 - 2
ن م
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A. Uenaka 64'J. Amano 69'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

شنغهاي ايست آسيا v يوكوهاما مارينوسالنتائج والإحصائيات,

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