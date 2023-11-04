كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 2
ن م
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D. Udoh 22'J. Shipley 56'C. Hall 79' (هدف عكسي)
كاميرون ماكغيهان 10'Z. Mitchell 86'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

شروسبري v كولشيسترالنتائج والإحصائيات,