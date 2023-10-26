الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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Alexander Prass 13'Szymon Wlodarczyk 80' (جزاء)
لويس فرناندو مورييل 34', 45' + 7' (جزاء)
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

شتورم جراتس v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,