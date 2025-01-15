الدوري الألماني
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2 - 1
ن م
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J. Larsen 50'N. Woltemade 60'
بنيامين سيسكو 10'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

شتوتجارت v لايبزيجالنتائج والإحصائيات,