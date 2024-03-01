دوري أبطال إفريقيا
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3 - 0
ن م
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Raouf Benguit 27'Leonel Wamba 42'Lamin Jallow 84'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

شباب بلوزداد v ميدياماالنتائج والإحصائيات,