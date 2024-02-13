دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 3
ن م
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فرناندينيو 67'Jadson 85'
Erison 28' (جزاء)Marcinho 33'آكيهيرو إيناغا 79'
(ش١ 0-2) (ن م 2-3)

شاندونج تايشان v كاواساكي فرونتاليالنتائج والإحصائيات,