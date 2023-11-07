دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 1
ن م
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Yuanyi Li 54'Han-Jin Kweon 65' (هدف عكسي)Cryzan 75' (جزاء)
Do-Hyuk Kim 90' + 2'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

شاندونج تايشان v إنشيون يونايتدالنتائج والإحصائيات,