كأس ملك إسبانيا
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2 - 5
ن م
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M. Garcia 25'G. Lopez 70'
D. Gonzalez 32'A. Arroyo 34'Alex Sancris 50'F. Nino 51'F. Miguel 66'
(ش١ 1-2) (ن م 2-5)

سي دي موستوليس v بورجوسالنتائج والإحصائيات,