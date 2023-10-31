كأس ملك إسبانيا
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0 - 3
ن م
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جوليان أراوخو 68'Alberto Moleiro 76'Pau Ferrer 86'
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

سي دي ماناكور v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,