كأس ملك إسبانيا
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0 - 3
ن م
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Asier Villalibre 22', 26' (جزاء)نيكو ويليامز 85'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

سي دي كايون v أتلتيك بيلباوالنتائج والإحصائيات,